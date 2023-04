La dépendance d’Israël vis-à-vis du pétrole kurde

On ignore généralement qu’Israël importe du pétrole brut depuis la frontière nord de l’Irak contrôlée par les Kurdes qui cherchent à construire un territoire autonome qui engloberait l’ensemble de toutes les zones peuplées de Kurdes. Cette zone est très riche en pétrole, poussant les autonomistes kurdes à tenter d’établir sa frontière d’avec le reste de l’Irak. Les reconfigurations territoriales internes qui ont marqué l’Irak au cours des trois décennies passées demeurent extrêmement changeantes et imprévisibles, et répondent à des rapports de forces qui peuvent basculer rapidement.Lire la suite sur jforum.fr