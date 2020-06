La décision sur l’annexion «revient aux Israéliens», Pompeo seul contre Tous !

Le chef de la diplomatie américaine a déclaré ce mercredi à Washington que les États du Golfe soutiennent le processus amorcé par Donald Trump concernant l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain et d’une centaine de villes juives en Judée Samarie, contrairement à l’ONU, la Ligue Arabe et une partie des Européens, qui une fois de plus tombent dans le piège tendu par Arafat et ses complices, un état palestinien ayant déjà été crée en Transjordanie, c’est à dire la Jordanie actuelle !……Décryptage……..Lire la suite sur koide9enisrael