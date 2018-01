La décision anti-BDS d’Israël, critiquée par le New Israel Fund (NIF).

PROJET ISRAELVALLEY « BDS OUT ». Israël a publié une liste d’organisations qui appellent à son boycott et dont les membres sont interdits d’entrée sur le territoire israélien, a annoncé le ministère des Affaires stratégiques. « La publication de cette liste est un pas supplémentaire dans la lutte contre les tentatives de délégitimer Israël et dont le but est la destruction de l’Etat d’Israël comme un Etat juif, a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure et des Affaires stratégiques, Guilad Erdan. Aucun pays n’accepterait de laisser entrer sur son territoire des personnes qui veulent lui nuire. » Lire la suite sur israelvalley.com