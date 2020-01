La croissance du trafic aérien explose en Israël

Israël est l’un des marchés de vols commerciaux à la croissance la plus rapide au monde.

140 compagnies aériennes opèrent des liaisons vers Israël, un nombre exceptionnel par rapport à la taille de l’aéroport Ben Gourion et du marché israélien. Une grande partie de ces compagnies aériennes sont des compagnies aériennes low-cost, qui sont les principaux bénéficiaires de l’augmentation du trafic passagers. L’aéroport Ben Gourion devrait entrer dans la catégorie mondiale des grands aéroports l’année prochaine.

2019 se terminera avec un nouveau transporteur étranger leader sur le marché israélien. Selon les chiffres de l’Autorité des aéroports d’Israël, fin novembre, la principale compagnie aérienne étrangère en Israël était la compagnie aérienne hongroise à low-cost Wizz Air, poussant Turkish Airlines à la deuxième place. En troisième place, on retrouve le transporteur low-cost britannique EasyJet. Le trafic passager de Tel Aviv sur ces deux compagnies low-cost a augmenté de 17% en 2019.

Le trafic sur Ryanair a augmenté de 37% sur ses routes israéliennes, et le trafic sur la filiale d’Air France-KLM Transavia Airlines a augmenté de 23%. Ces quatre compagnies aériennes low-cost détiennent une part de marché totale de 15%. Les anciennes compagnies aériennes ont également profité de l’augmentation du trafic passagers. Les compagnies aériennes avec des taux de croissance importants sont United Airlines (12%), Turkish Airlines avec une augmentation continue du trafic passagers (exploite dix vols quotidiens vers Istanbul), Delta Airlines (32%) et Austrian Airlines (30%). La majeure partie de cette croissance résulte du nombre croissant d’Israéliens voyageant à l’étranger (8,5 millions par an). Mais les entrées touristiques, qui ont atteint un record de 4,5 millions cette année, ont également contribué à la prospérité de l’industrie.

Croissance du trafic passagers

La croissance du trafic passagers en Israël devrait atteindre 9% cette année, soit près du double du taux de croissance mondial de 5%. La politique de ciel ouvert inaugurée il y a six ans, la baisse des prix des vols, la baisse des taux de change du shekel par rapport aux devises étrangères et l’évolution des habitudes de vacances (les Israéliens volent davantage, y compris les vacances spontanées) ont toutes contribué à augmenter le trafic.

Des vols directs au départ de Tel Aviv vers de nouvelles destinations ont été ajoutés: Brésil et Chili (LATAM Airlines), Chicago et Las Vegas (El Al Airlines), Seychelles (Seychelles Airlines), Air Rwanda et autres. El Al lancera une liaison directe vers Tokyo en 2020, American Airlines reprendra ses activités en Israël avec des vols sans escale vers Dallas, et les vols pilotes sans escale d’El Al vers l’Australie ont réussi le test de faisabilité économique, plaçant Israël sur la liste des long-courriers.

L’Europe d’abord

Une étude du marché israélien réalisée par la société de recherche d’Oxford Economics pour l’International Air Transport Association (IATA) a révélé que le secteur de l’aviation civile, y compris les touristes étrangers visitant Israël, représentait 5% du PIB israélien. L’IATA estime que l’aviation civile a contribué pour 16 milliards de dollars et 184 000 emplois directement et indirectement liés au secteur (fournisseurs, travailleurs du tourisme, emplois dans l’aviation, externalisation, etc.).

La majeure partie du trafic aérien et de passagers en provenance d’Israël s’est concentrée sur la destination en Europe (7,8 millions de passagers), tandis que le trafic de passagers vers l’Amérique du Nord augmente (1,4 million de passagers). Le trafic a atteint près de 100 000 (en provenance d’Amérique du Sud), 690 000 (en direction de la Russie) et en Asie (882 000). L’IATA prévoit que d’ici 2038, le trafic passagers à destination et en provenance d’Israël atteindra 34,2 millions, 13 millions de passagers supplémentaires en 20 ans. L’IATA estime qu’à cette date, le trafic mondial de passagers doublera par rapport aux 4,5 milliards de passagers annuels actuels. La majeure partie de cette croissance proviendra des pays asiatiques, avec une augmentation prévue de 2,8 milliards de passagers.

SOURCE : Globes, Israel business news