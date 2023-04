La course pour l’élection des prochains grands rabbins d’Israël est lancée

La date est désormais connue: c’est le 1er août prochain que seront nommés pour un mandat de 10 ans, les deux (ashkénaze et séfarade) grands rabbins d’Israël.

Le mandat des Rav David Lau et Itshak Yossef se terminent et déjà plusieurs noms circulent pour les remplacer.

Pour le poste de grand rabbin ashkénaze, le Rav de Petah Tikva, Miha Halévy semble être le favori, bien qu’il n’ait pas encore officiellement déclaré qu’il était candidat. Le Rav Halévy séduit par sa capacité à relier les mondes religieux sioniste et orthodoxe. Ancien élève du Merkaz Harav (Rav Kook), il est le beau-frère du Rav Elie Sadan, directeur de l’école de préparation militaire d’Eli et du Rav Haïm Sabato. Lire la suite sur lphinfo.com