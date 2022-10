La construction illégale palestinienne en territoires C a augmenté de manière exponentielle cette année

L’association Regavim qui s’est fixée comme mission de surveiller l’extension de la construction palestinienne illégale en territoires C et de lancer des alertes sur le sujet, a publié ses données pour la période allant de mai 2021 à avril 2022.

Les territoires C sont les territoires de Judée-Samarie, qu’Israël contrôle totalement, aussi bien sur le plan civil que sécuritaire. A l’inverse les territoires A sont totalement sous autorité palestinienne et les territoires B sont sous l’autorité civile palestinienne et sécuritaire israélienne. Ce partage découle des accords d’Oslo.Lire la suite sur lphinfo.com