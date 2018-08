Le ministre des Transports a ordonné l’arrêt des travaux d’un pont piétonnier et cyclable baptisé le pont Yehoudit « Juif » qui doit enjamber l’Ayalon (le périphérique de la ville) de la rue Yigal Alon au quartier Montefiore. Pour faciliter la construction du pont sans provoquer une grosse perturbation du trafic pendant la semaine, le périphérique devait être fermée pendant le week-end (donc pendant Shabbat) et durant six semaines mais la décision a soulevé des protestations des partis Haredi. Remarquez avec un nom pareil, même les laïcs devraient faire une exception a sa construction pendant shabbat… Lire la suite sur tel-avivre.com