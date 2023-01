La conseillère juridique du gouvernement contre la nomination de Derhy comme ministre

Demain (jeudi), la Cour suprême rendra sa décision concernant la validité de l’amendement à la Loi fondamentale qui a permis à Derhy d’être nommé au poste de ministre.

Rappel des faits. Il y a quelques mois, Arié Derhy a été condamné à une peine de prison avec sursis pour fraude fiscale, et dans le cadre d'un arrangement avec le Parquet, il a démissionné de la Knesset précédente. Il se présente néanmoins aux élections et son parti obtient 11 mandats soit un peu plus de 400000 voix.