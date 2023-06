Le Président américain, Joe Biden, tient absolument à conclure un accord avec l’Iran sur le nucléaire. Les négociations qui se déroulaient à Vienne n’ont finalement pas abouti, mais Washington ne renonce pas pour autant.

Les Iraniens ont atteint un taux de près de 90% d’enrichissement de l’uranium et se rappprochent donc dangereusement de la bombe nucléaire. Pour les Etats-Unis, la voie diplomatique doit être privilégiée pour les empêcher d’atteindre cet objectif. Ils veulent un accord qui, en échange d’un engagement de l’Iran à ne pas dépasser un certain pourcentage d’enrichissement de l’uranium, acterait la levée de plusieurs sanctions économiques et ainsi injecterait de l’argent dans l’économie iranienne.Lire la suite sur lphinfo.com