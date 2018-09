La compagnie aérienne EL Al se débarrasse de ses coucous.

Question au Dr Valley : EL Al se débarrasse t-elle enfin de ses vieux coucous? La réponse est OUI! L’ancien PDG d’EL AL avait annoncé il y a quelques années « le plus vaste renouvellement de notre parc d’avions ». Des longues négociations avaient eu lieu avec Boeing pour l’achat et le bail de 15 nouveaux 787-8 Dreamliner de grande taille et de 787-9 et l’option d’achat de 13 avions supplémentaires. Le premier avion est arrivé en 2017Lire la suite sur israelvalley.com