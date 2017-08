La communauté juive de Hébron reçoit un statut officiel

Le ministre de la défense, Avigdor Lieberman, a approuvé mardi l’octroi du statut officiel à la communauté juive de Hébron. Le geste réunira les résidents juifs d’un point de vue municipal afin qu’ils ne dépendent pas de la municipalité de Hébron, et donc de l’autorité palestinienne, comme stipulé dans l’accord de Hébron de 1997…….Détails………

Entre autres choses, il a été décidé que le comité municipal de Hébron aurait le droit d’acheter et de détenir des terrains, ainsi que de conclure de contrats et des offres.

Le comité deviendra une administration locale et sera autorisé à gérer les questions économiques, sociales, culturelles, sanitaires et éducatives des résidents de Hébron, et de collecter des taxes et prélèvements.

L’autorité du comité s’étendra aux bâtiments et aux biens appartenant ou détenus par les résidents juifs.