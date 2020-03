La communauté juive de France est également touchée par le virus du Corona qui a déjà coûté la vie à deux rabbanim connus: le rav André Touboul z.l. et le rav Messod-Reouven Hamou z.l. Parmi les dirigeants de la communauté atteints, on trouve le président du Consistoire de France Joël Mergui et son épouse Dominique auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement.Lire la suite sur lphinfo.com