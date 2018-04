La cinglante menace d’Israël aux terroristes : “Toute tentative de cibler des commandants de l’armée israélienne résultera par des éliminations ciblées des dirigeants du Hamas”

Israël a mis en garde vendredi le Hamas suite à la diffusion d’une vidéo montrant des soldats et des officiers de l’armée israélienne dans le viseur d’un sniper palestinien.

“Les menaces du Djihad islamique de tirer sur des officiers de Tsahal franchissent une ligne rouge”, a prévenu le ministre israélien des renseignements Israel Katz.

The threats by the PIJ Terror organization to shoot at IDF officers by snipers from Gaza, constitutes crossing a red line.