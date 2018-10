La Chambre de commerce et d’industrie de Judée Samarie en action.

L’émissaire américain en Israël, David Friedman s’est rendu mardi lors d’une visite dans une implantation juive de Cisjordanie, une première pour un ambassadeur américain en fonction.

La Chambre de commerce et d’industrie de Judée-Samarie, qui a pour objectif de rassembler des chefs d’entreprise palestiniens et israéliens, a organisé l’événement dans l’implantation d’Ariel.

« À l’invitation de la Chambre de commerce de Judée-Samarie, j’ai rencontré à Ariel des dirigeants d’entreprises palestiniens et israéliens prêts, désireux et capables de promouvoir des possibilités communes et une coexistence pacifique. Les gens veulent la paix et nous sommes prêts à aider! La direction palestinienne écoute-t-elle? », a tweeté l’ambassadeur après sa visite.Lire la suite sur israelvalley.com