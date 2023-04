La chaine Now 14 a battu des records d’audience: la révolution par la télécommande

Le paysage audiovisuel israélien était assez homogène jusqu’à l’arrivé de la chaine Now 14 (anciennement 20). Entre la 11 (Kan), la 12 et la 13, on trouvait plus ou moins les mêmes éditoriaux, les mêmes tendances et ces dernières années, l’orientation politique à gauche s’est faite de moins en moins discrète.

Dans le contexte actuel de manifestations hebdomadaires contre le gouvernement, les commentateurs deviennent de plus en plus critiques sur les plateaux de télévision et ne cachent plus leurs opinions, se plaçant clairement du côté des manifestants. Lire la suite sur lphinfo.com