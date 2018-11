La chaîne Décathlon devrait ouvrir son 4ème magasin en Israël à Kfar Saba.

La chaîne française de magasins d’articles de sports Décathlon serait actuellement en discussions pour ouvrir un magasin d’environ 2 000 m2 à Tel-Aviv, à l’angle du boulevard Rothschild et de la rue Allenby au rez-de chaussée de la tour Meyer.

L’ouverture du magasin est prévue pour 2019 à l’endroit même ou se situait le shouk Alenby (le petit marché de street food) situé à l’angle des rues Rothschild et du Boulevard Allenby qui a fermé ses portes il y a quelques mois.

Si les négociations aboutissent, ce magasin sera le plus petit de la chaîne dans le pays avec une superficie de 2 000 mètres carrés (fusion de l’ancien marché Allenby-Rothschild, propriété de Berggruen Residential, dirigé par le Yigal Zemach et d’une autre parcelle plus petite qui appartient à l’homme d’affaires français Laurent Amsalem.Lire la suite sur israelvalley.com