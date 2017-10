La Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX amorcent une tournée de promotion de quatre jours en Israël

La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX (TSXV), les bourses de valeurs du Groupe TMX, ont annoncé aujourd’hui leur retour en Israël dans le cadre d’une tournée de promotion de quatre jours du 22 au 25 octobre…….Détails………

Les bourses dirigeront une délégation de 12 membres du Canada, composée de représentants des banques d’investissement Beacon Securities Limited, Valeurs mobilières Cormark Inc. et Macquarie Capital, d’avocats des cabinets Goodmans S.E.N.C.R.L./s.r.l., Miller Thomson S.E.N.C.R.L./s.r.l. et Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., ainsi que d’autres représentants du cabinet comptable EY S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Les membres de la délégation assisteront principalement à des rencontres individuelles avec des participants au marché israélien afin de promouvoir les marchés de capitaux nord-américains et de mettre l’accent sur la plateforme mondiale génératrice de croissance offerte par l’écosystème unique à deux niveaux du Canada. Lire la suite sur koide9enisrael