La bosse des maths : 6 médailles pour Israël

Après la physique, les mathématiques. Les six membres de la délégation israélienne aux 60e Olympiades internationales de mathématiques IMO 2019 qui se sont déroulées la semaine dernière dans la ville de Bath en Angleterre ont tous remporté des médailles: une d’or, trois d’argent et deux de bronze. L’équipe de mathématiques d’Israël a été formée à l’Ecole des sciences mathématiques de l’Université de Tel-Aviv sous la supervision du Prof. Eilon Solan, par Lev Radzivilovsky, entraîneur de l’équipe, et Dan Carmon.

621 jeunes garçons et filles de 112 pays du monde ont participé cette année aux Olympiades internationales de mathématiques. L’équipe israélienne a réalisé un palmarès impressionnant : Ido Karshon du moshav Nataf a obtenu une médaille d’or, Shvo Regavim de Kfar Saba, Roee Sinai de Kfar Oranim et Lior Hadassi de Hod Hasharon chacun une médaille d’argent, Shahar Friedman (16 ans) de Rehovot et Itay Yehuda de Ganei Tikva tous deux une médaille de bronze.

Le Prof. Ariel Porat, Président de l’Université de Tel-Aviv, a congratulé les étudiants pour leur réussite impressionnante, ainsi que leurs entraîneurs de l’Université pour la Jeunesse et de l’Ecole de mathématiques de l’Université de Tel-Aviv: « Nous sommes fiers des étudiants et de leurs professeurs », a-t-il déclaré.

Une grande fierté pour notre système éducatif

Les équipes représentant Israël aux diverses Olympiades internationales scientifiques sont formées sous la direction du ministère de l’Éducation et du Centre pour les scientifiques du futur de la Fondation Maïmonide. L’équipe de mathématiques est entrainée à l’École des sciences mathématiques de l’Université de Tel-Aviv et à l’Université pour la jeunesse, sous la direction du Prof. Eilon Solan, directeur du programme, par Lev Radzylovsky et Dan Carmon.

« Ce nouveau succès de notre équipe de mathématiques est une grande fierté pour notre système éducatif et pour l’État d’Israël », a déclaré le ministre de l’Éducation, le rabbin Rafi Peretz. « Les mathématiques sont le moteur de la science et du progrès technologique. Ce succès maintient Israël à la pointe du développement et assure son avantage qualitatif dans l’avenir. Je félicite les étudiants lauréats et les équipes qui les accompagnent ».

Israël participe aux Olympiades internationales de mathématiques depuis 1979 et a remporté au fil des ans 13 médailles d’or, 52 médailles d’argent, 96 médailles de bronze et 23 mentions honorables.

SOURCE : Site de l’Association française de l’Université de Tel-Aviv