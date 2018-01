La Turquie de l’antisémite et anti-israélien Recep Erdogan propose ni plus ni moins de jouer les médiateurs entre Israël et l’Autorité Palestinienne! C’est Mevlüt Çavuşoğlu, le ministre turc des Affaires étrangères, qui l’a annoncé lors d’une conférence de presse en présence du président Recep Erdogan et du président français Emmanuel Macron en visite à Ankara. En […] Lire la suite sur lphinfo.com