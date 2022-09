La belle histoire : Anna, évacuée d’Ukraine vers Israël dans le coma

Anna, une jeune femme évacuée d’une zone de guerre vers un centre médical de Jérusalem n’avait pratiquement aucune chance de survie. Trois mois plus tard, elle a quitté l’hôpital, (photo du haut).

Lorsque la Russie a attaqué l’Ukraine, la citoyenne israélienne de 18 ans Anna Kosma étudiait en Ukraine. Elle y est restée avec sa mère pour aider aux efforts de secours locaux. Mais en mai, elle a développé une maladie neurologique grave que les hôpitaux locaux ne pouvaient pas gérer dans les circonstances.

Le bureau du Premier ministre israélien a donc contacté la branche israélienne de Hatzolah Air. Cette organisation basée à New York a travaillé avec des groupes de première intervention israéliens sur plusieurs missions d’évacuation médicale hors d’Ukraine depuis mars.

L’équipe qui se rend en Ukraine pour évacuer Anna et sa mère comprenait le Dr Todd Zalut, directeur du département de médecine d’urgence du centre médical Shaare Zedek à Jérusalem, le coordinateur des traumatismes Shaare Zedek, Levi Levine et le médecin urgentiste Dr Zvi Zilberstein.

À son arrivée, Anna a été transportée par Magen David Adom à l’USI neurologique de Shaare Zedek sous la direction du Dr Stefan Mausbach.

Cette photo a été prise lorsqu’Anna Kosma est arrivée au centre médical Shaare Zedek depuis l’Ukraine en mai 2022. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Shaare Zedek

Quasiment aucune chance de survie

Les analyses d’imagerie prises à l’admission sont catastrophiques. Elles indiquent que Anna n’avait pas plus de 1 à 2% de chances de survie. Elle souffrait de crises intenses résultant d’une grave infection cérébrale et est arrivée dans le coma.

Malgré l’état de la patiente extrêmement critique, les médecins ont utilisé une variété de techniques et de médicaments pour la ramener à la santé au cours de trois mois aux soins intensifs sous la direction de Mausbach et du Dr Roni Eichel.

Et leurs efforts ont payé. Shaare Zedek a annoncé cette semaine qu’Anna avait « retrouvé la pleine conscience et un niveau élevé de fonctionnement général et avait pu sortir de l’hôpital en bon état ».

Elle a un long chemin de réhabilitation devant elle, mais elle est bien vivante.

SOURCE : Israël21c