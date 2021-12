La BBC dans le TOP 3 des vecteurs d’antisémitisme

Le centre Simon Wiesenthal a classé la BBC au troisième rang de sa « Liste des dix meilleurs antisémites mondiaux ». De quoi susciter une réponse agacée de la part du diffuseur britannique financé par les fonds publics.

Le rabbin Marvin Hier, directeur du Simon Wiesenthal Center, a déclaré au Daily Mail que la BBC figurait en bonne place sur la liste. Elle se trouve en fait, juste derrière l’Iran et le groupe terroriste palestinien Hamas. La BBC s’est en effet rendue « coupable de plusieurs cas d’antisémitisme au cours de l’année écoulée. «

» On pouvait penser que nous mettrions des groupes néonazis sur notre liste », a déclaré Heir. »Mais la BBC mérite sa place sur cette liste. Parce que lorsqu’un média mondialement reconnu permet à l’antisémitisme de s’infiltrer dans ses reportages, cela le rend d’autant plus insidieux et dangereux. »

Marvin Hier a souligné le reportage largement critiqué d’une attaque antisémite à Londres le mois dernier. Un groupe d’hommes avait fait des saluts nazis et a crié « Palestine libre » en direction d’un bus rempli de passagers juifs.

La réalité déformée par la BBC

« La BBC a faussement rapporté qu’une victime dans le bus avait proféré une insulte anti-musulmane », a-t-il souligné. « Mais ce qui a été entendu sur la bande était un homme juif en détresse parlant en hébreu appelant à l’aide. » Malgré des preuves audio, la BBC a refusé de corriger son rapport.

Le Centre Simon Wiesenthal a également signalé un scandale impliquant un ancien journaliste de la chaine. Il a été surpris en train de tweeter des déclarations antisémites telles que « Hitler avait raison ».

Marvin Hier a fait écho aux accusations selon lesquelles le réseau nourrit un parti pris contre Israël. Il a cité, par exemple, une affaire dans laquelle un producteur de la BBC a affirmé qu’ « un colon israélien » avait tenté de percuter un Palestinien avec sa voiture.

« En réalité, la voiture a roulé sur le trottoir après une tentative des Palestiniens de lyncher le conducteur juif qui a perdu le contrôle du véhicule ». Tous les médias internationaux ont relaté les faits. La BBC a tronqué la réalité.

Piqué au vif, un porte-parole de la BBC a répondu : « L’antisémitisme est odieux. La BBC s’efforce de servir la communauté juive et toutes les communautés à travers notre pays, de manière équitable avec des reportages précis et impartiaux. »