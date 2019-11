La Banque mondiale déforme un rapport sur l’économie palestinienne

Dans un communiqué de presse accompagnant un nouveau rapport de la Banque mondiale évaluant l’économie de l’Autorité palestinienne, Kanthan Shankar, directeur de la Banque mondiale pour la Cisjordanie et Gaza, a déclaré que l’Autorité palestinienne avait des difficultés financières en raison du « resserrement des liquidités »:

« Les perspectives pour les territoires palestiniens sont inquiétantes alors que les facteurs de croissance diminuent et que le grave resserrement des liquidités a commencé à affecter la capacité de l’Autorité palestinienne à assumer ses responsabilités en matière de rémunération de ses fonctionnaires et de fourniture de services publics ». [Site Web de la Banque mondiale, 19 septembre 2019]

Ce pronostic apparemment sombre est basé sur un rapport de 15 pages qui souligne deux facteurs majeurs qui ont contribué à la crise financière de l’Autorité palestinienne, mais ignore complètement l’essentiel: que la crise financière de l’Autorité palestinienne résulte directement de sa politique « qui oblige l’Autorité palestinienne à gaspiller des millions de shekels / dollars / euros par an pour payer les salaires mensuels des prisonniers terroristes et des prisonniers libérés, ainsi que des allocations mensuelles aux terroristes blessés et aux familles des terroristes morts!

Mensonge par omission

Selon le rapport de la Banque mondiale, les deux facteurs dominants à la base de la dernière crise financière de l’Autorité palestinienne sont les « déductions unilatérales par Israël de près de 12 millions de dollars US par mois sur les recettes fiscales qu’il perçoit pour le compte de l’Autorité palestinienne » et une réduction de l’aide étrangère.

N’offrant aucun contexte pour les déductions israéliennes, dans ce qui peut au mieux être considéré comme un acte d’aveuglement volontaire et au pire comme une tentative délibérée d’induire en erreur la communauté internationale, le rapport de la Banque mondiale ne s’est jamais référé directement au « pourquoi ». Dans les faits, Israël retient des taxes de l’AP équivalant au montant que l’AP dépense pour les terroristes (« pay-for-slay » ).

Le rapport n’explique pas, par exemple, que l’Autorité palestinienne avait prévu des centaines de millions de shekels au budget, rien qu’en 2018, pour récompenser les terroristes blessés et les familles des terroristes décédés, et que l’Autorité palestinienne avait admis avoir versé 502 millions de shekels en salaires à des terroristes. prisonniers et prisonniers libérés.

En d’autres termes, au lieu d’identifier clairement la politique de « pay-for-slay » de l’Autorité palestinienne comme principal obstacle et source de sa crise financière et de recommander à l’Autorité palestinienne d’abolir immédiatement cette politique, la Banque mondiale recommande honteusement à la communauté internationale de continuer à: financer à la fois l’AP et sa politique nocive.