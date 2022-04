Pour la première fois depuis 2018 et dans le but de contenir l’inflation, la Banque d’Israël a augmenté le taux d’intérêt du marché de 0.1% à 0.35%. Par conséquent, le taux d’intérêt prime, important notamment dans les crédits immobiliers, va lui aussi augmenter. Il passera de 1.6% par an à 1.85% par an.Lire la suite sur lphinfo.com