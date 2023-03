La baisse du shekel israélien favorise l’exportation des produits frais.

Les manifestations en cours en Israël contre la révision judiciaire du gouvernement visant à limiter les pouvoirs de la Cour suprême ont entraîné un affaiblissement du shekel par rapport aux principales devises au cours des derniers mois. Mais c’est un soulagement et une aide pour le secteur des exportations de produits frais du pays, car après des années de hausse de la monnaie locale, les exportateurs et les producteurs peuvent bénéficier d’un peu de répit et d’une légère augmentation de leurs revenus.Lire la suite sur israelvalley.com