La « Sapinière », le célèbre réseau de délation antimoderniste animé par le prélat italien Umberto Benigni a-t-il réellement pris fin en 1921, comme on le considérait jusqu’ici ? Non, répond Nina Valbousquet dans une véritable suite au marquant Intégrisme et catholicisme intégral d’Émile Poulat (Casterman, 1969)……Détails…….