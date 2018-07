L’« idolescente » de l’Autorité Palestinienne, Ahed Tamimi libérée de prison

Ahed Tamimi, la jeune adolescente âgée de 17 ans, arrêtée le 15 décembre dans le village de Nabi Saleh puis condamnée et emprisonnée l’année dernière pour avoir giflé et harcelé des soldats israéliens qui montaient la garde dans un village arabe de Samarie, a été libérée de la prison de Sharon. Toute la scène avait été filmée par sa mère Nariman, qui avait également été arrêtée lors de l’agression de l’officier de Tsahal justement pour avoir filmé l’incident et l’avoir posté sur Facebook. La vidéo est devenue virale et Ahed Tamimi est devenue une icône de la « résistance palestinienne ». Dès sa sortie, Ahed Tamimi a fait une déclaration aux médias et à la foule nombreuse venue l’accueillir….Lire la suite sur tel-avivre.com