Krav Maga. Le GIGN, le RAID familiers de la méthode israélienne d’autodéfense.

Depuis une vingtaine d’années, plusieurs polices du monde pratiquent le Krav Maga comme technique de combat. Le GIGN, le RAID (France), le FBI (Etats Unis) sont désormais familiers de cette méthode israélienne d’autodéfense devenue art martial dans le civil. Mais qui est à l’origine du Krav Maga ?

Imrich Lichtenfeld naît en 1910 à Budapest en Slovaquie. Son père, inspecteur de police à Bratislava, enseigne l’autodéfense aux forces de sécurité. Il entraîne Imy (diminutif de Imrich) dans divers domaines d’éducation physique et de sport de combat. Le garçon participe aux entraînements des inspecteurs de police donnés par son père et se tourne très jeune vers les arts martiaux.

Imrich Lichtenfeld excelle aussi en natation. A 19 ans, il devient champion de gymnastique et de boxe poids lourd. Il remporte même un tournoi de lutte opposant la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Jusqu’en 1939, Imy se consacre à cette discipline qu’il enseigne et pratique. Il gagne une douzaine de médailles et de prix. Sportif de haut niveau bardé de titres nationaux et internationaux, Imrich Lichtenfeld est considéré comme l’un des meilleurs lutteurs européens de l’entre deux guerres.

Au cours des années 30, le fascisme gangrène la Tchécoslovaquie. Le contexte politique pour les Juifs d’Europe s’aggrave. Imy, leader d’un groupe de résistants syndicalistes proche du milieu juif, forme de jeunes athlètes chargés de défendre la communauté juive contre des groupes syndicalistes antisémites. Impliqué dans de nombreuses bagarres, il comprend les différences essentielles entre compétitions sportives et combat de rue. C’est à ce moment que les principales bases de ce qui deviendra plus tard le Krav Maga (littéralement : combat rapproché) se cristallisent.