« Kosherfest », plus grande exposition dédiée aux produits cachers.

« Kosherfest », la plus grande exposition au monde dédiée aux produits cachers, vient de vivre sa trentième édition.

Cette année encore, c’est à Seacaucus dans le New Jersey, tout près de New York, que se sont retrouvés les professionnels de l’industrie cachère. A savoir quelques 340 exposants venus de vingt-et-un pays différents,Israël, du Canada à l’Argentine, de la Finlande à l’Afrique du Sud en passant par le Japon ou l’Australie (pour ne citer qu’eux), et plus de 5 000 visiteurs.

Cette « affluence » s’explique aisément par le taux de croissance du secteur, soit 10 à 12% annuellement, et ce, sans interruption, depuis 2013. Un chiffre donne, d’ailleurs, une idée de l’ampleur du phénomène: pour les seuls Etats-Unis, 18 000 commerces de détail proposent, aujourd’hui, des denrées cachères.Lire la suite sur israelvalley.com