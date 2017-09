Konrow, la nouvelle marque de mobile marseillais bientôt en…..Israël !

Connaissez-vous Konrow ? À la question, la réponse reste pour une immense majorité négative. Mais plus pour longtemps. Car derrière la marque née sur la Canebière en 2014 et qui s’apprête à porter au grand jour ses smartphones et ses tablettes, est une ambition portée par deux hommes. Éric Haddad, un Marseillais, et l’Israélien David Avihail, recruté par Éric pour qu’il dope Konrow…….Détails……….

« On est indépendant, nous n’avons pas un actionnaire chinois comme Wiko »

Marcheraient-ils sur les traces de Wiko, jadis inconnu et aujourd’hui star ? « Nous, on est indépendant. Nous n’avons pas un actionnaire chinois. Ce que nous faisons, c’est avec nos moyens à nous », assène aussitôt Éric Haddad. « J’ai commencé il y a quinze ans dans une boutique de 50 m² à deux pas de la Canebière où je suis né.

Et à force de vendre des abonnements, des appareils et des accessoires, je me suis forgé une opinion sur les attentes des clients. Lorsque mon réseau s’est étendu, cela n’a fait que se préciser davantage.

Ce que cherchent les clients, c’est le bon plan. L’utile et le solide au bon prix. Nous, nous proposons le smart cost ».