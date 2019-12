Knesset: vote en première lecture sur la dissolution

A quelques heures du moment fatidique, le processus parlementaire de dissolution de la Knesset a déjà commencé. Les débats et le vote en première lecture se sont déroulés et le texte a été voté mercredi en fin de soirée à une très large majorité de 93 députés contre 7. Le texte doit repasser en commission et d’ici minuit en principe, si aucun coup de théâtre ne se produit, la motion devrait être mise au vote en 2e et 3e lectures, signant ainsi la fin de la (très courte) 22e Knesset! Le conseiller juridique de la Knesset a toutefois annoncé que les débats pourraient se poursuivre au-delà de l’heure légale, pour donner encore une dernière chance…Lire la suite sur lphinfo.com