Knesset : premier bras de fer entre le Likoud et la nouvelle coalition

Un premier bras de fer sérieux s’est produit mercredi à la Knesset entre le Likoud et la fragile coalition au pouvoir. La commission d’organisation de la Knesset a clos sa séance sans avoir pu voter sur un texte proposé par la majorité, reconduisant la loi d’interdiction (sauf exceptions) des réunifications familiales entre Arabes israéliens et Arabes vivant en Judée-Samarie ou ailleurs. La coalition s’est retrouvée en minorité après que les partis Ra’am et Meretz se soient opposés à cette reconduction.Lire la suite sur lphinfo.com