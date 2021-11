Une scène désolante et peu commune s’est déroulée lundi après-midi à la Knesset. Le député Itamar-Ben-Gvir est monté à la tribune pour s’exprimer et avant de commencé par demander aux députés de se lever et d’observer une minute de silence à la mémoire d’Eliyahou-David Kay hy »d, assassiné dimanche par un terroriste du Hamas.Lire la suite sur lphinfo.com