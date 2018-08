Kev Adams est arrivé en Israël et vous avez de la chance il reste encore quelques places!!!

Kev a été accueilli chaleureusement par son public au Cinéma City Glilot lors de l’avant première de son film Alad’2 qui a fait salle comble hier soir. Neuf cent personnes ont assisté à la projection. Mais le Festival bat son plein et le meilleur reste à venir, le 12 août, Kev Adams animera un spectacle accompagné de dix humoristes et enfin le 13 août, le grand gala clôturera le festival. Lors de cette soirée plus d’une vingtaines d’artistes se produiront sur la scène du théâtre Gesher à Jaffa.