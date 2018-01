Kaboul: explosion d’une ambulance piégée fait près de 100 morts

“C’est un massacre” : l’explosion d’une ambulance piégée ce samedi 27 janvier dans le centre de Kaboul, revendiquée par les talibans, a fait près de 100 morts et plus de 150 blessés, semant terreur et désolation dans l’un des quartiers les plus animés de la capitale afghane.

Dans un communiqué, la présidence afghane a dénoncé “un crime contre l’humanité”. Selon le ministère de l’Intérieur, “quatre suspects ont été arrêtés dans l’enquête” sur cet attentat, le plus meurtrier depuis l’explosion d’un camion piégé dans la zone diplomatique le 31 mai (150 morts, 400 blessés). Lire la suite sur jforum.fr