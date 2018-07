Jusqu’à 16 ans de prison pour les agresseurs d’un couple juif à Créteil en 2014

Selon l’Express, Abdou Salam Koita, 26 ans, et Ladje Haidara, 23 ans ont été reconnus coupables de viol. Le troisième agresseur, Houssame Hatri, 22 ans, auteur selon les victimes des propos haineux tenus pendant le cambriolage, est en fuite. Tous trois ont été condamnés à respectivement 8, 13 et 16 ans de réclusion criminelle. En 2014, à Créteil dans le quartier du Port, une jeune femme de 19 ans et son compagnon âgé de 21 ans ont été braqués et la jeune femme violée. Elle pensait ouvrir à un proche quand elle s’est retrouvé face à 3 hommes lourdement armés et violents , visages dissimulés sous les cagoules. Ils immobilisent les victimes dans le salon de l’appartement des parents du jeune homme où se trouvait le couple à l’heure du déjeuner, et ont demandé les cartes bancaires et les codes… Lire la suite sur tel-avivre.com