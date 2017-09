Jupiter Macron annoncé en Israël pour ressusciter le processus de paix

Vu d’Israël : La visite de Macron au Moyen-Orient.

Indéniablement, les apparitions du Président de la République française, Emmanuel Macron sur la scène internationale, au début de son mandat ont été gratifiantes. A présent, tous ses efforts vont être nécessaires pour résoudre les nombreux problèmes de politique intérieure qui se profilent en France dès la rentrée.

Le G20, la poignée de main virile avec Donald Trump, les attaques arrogantes contre les dirigeants polonais ont permis de montrer, en images, la stature et la détermination du Président de la République Française

Lors de la Semaine des ambassadeurs le 29 août 2017 à l’Élysée, Emmanuel Macron, qui a voulu conforter son image jupitérienne, a exposé «sa vision du monde » et se poser en président « d’une diplomatie qui protège ».

Il a évoqué le règlement de la crise en Syrie, le développement de l’Afrique et a énoncé sa priorité : lutter contre « le terrorisme islamiste ». A ce sujet, il a annoncé l’organisation d’une conférence de mobilisation contre le financement du terrorisme début 2018 à Paris

Comme de nombreux nouveaux chefs d’Etat, il a décidé, lui aussi, de ressusciter, ou tout au moins, de faire progresser le processus de paix israélo-palestinien, l’étape indispensable pour parfaire une stature internationale. On a déjà vu tous les chefs d’Etat français lorgner, avec ou sans jumelles sur cette partie du globe et terminer leurs mandats bredouilles.

En sera-t-il de même pour Emmanuel Macron ? Il envisage, un voyage au Moyen-Orient au premier trimestre 2018 pour parvenir « à une solution à deux Etats, Israël et Palestine, vivante côte à côte dans des limites reconnues par la communauté internationale, avec Jérusalem la capitale des deux Etats ».

Le roc de la vérité plurimillénaire

Vu d’Israël, cette antienne qui demeure l’obsessionnel désir des chefs d’états fraîchement élus témoigne de la nature métapolitique de ce conflit.

Vu d’Israël, comment peut-on croire les Nations qui continuent à mettre sur un même plan le retour d’Israël sur sa terre après 2000 ans d’exil et la fabrication artificielle, dans les officines du KGB, de cette entité appelée peuple palestinien. ?

Cette pseudo-symétrie est le mensonge du siècle et comme tous les mensonges, selon la tradition hébraïque, ils n’ont aucun avenir. En hébreu, on dit cheker ein lo raglaim, littéralement le mensonge n’a pas de pied ou encore les mensonges finissent toujours par s’effondrer.

Emmanuel Macron sera reçu en Israël avec tous les honneurs dus à son rang, il répétera le credo des frontières sûres et reconnues, de la division de Jérusalem et de la paix entre les peuples et se heurtera au roc de la vérité plurimillénaire : Israël est la terre d’un seul peuple et Jérusalem, la capitale indivisible de la terre d’Israël.

Comme dans le célèbre Jugement de Salomon, nous n’oublions pas que c’est la fausse mère qui demanda de découper l’enfant qui ne lui appartenait pas.