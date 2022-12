Julien Bahloul: “Comment LFI ose-t-elle faire un héros d’un homme condamné en Israël pour tentative d’assassinat ?”

Le militant et avocat franco-palestinien Salah Hamouri, condamné en 2008 par la justice militaire israélienne pour avoir projeté l’assassinat d’un rabbin et accusé par l’Etat hébreu d’être membre d’une organisation terroriste, a été expulsé vers la France. Julien Bahloul, ancien journaliste, juge scandaleux le soutien que des députés LFI apportent à Hamouri.

Comment auriez-vous réagi si vous aviez vu un fiché S, condamné par la justice pour appartenance à un groupe terroriste et pour avoir projeté d’assassiner un curé français, accueilli en héros à l’aéroport d’Alger par des députés algériens d’un parti d’opposition ? L’indignation aurait été probablement nationale. Et à juste titre. Lire la suite sur tribunejuive.info