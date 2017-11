Juifs et Musulmans de France: la double appartenance…à une nuance près

En regardant depuis Israël les prières de musulmans dans les rues de France, en écoutant ces prêcheurs équipés des hauts parleurs, je ressens, un malaise. Je ne reconnais plus la France ou j’ai vécu. Ces manifestations non seulement troublent l’ordre public mais elles défient indéniablement, les représentants de la République ceint de leurs écharpes tricolores qui se fraient un passage sur la voie publique.

Que dire de ces musulmans qui crient qu’ils sont des citoyens français et qui critiquent violemment les instances municipales parce qu’ils n’obtiennent pas toutes leurs exigences !

Où sont les forces de l’ordre ? Qui doit être protégé et défendu, les perturbateurs apparemment pacifiques ou les représentants de la République ?

J’ai le souvenir, comme beaucoup de juifs, d’avoir fait l’objet de critiques malveillantes, notamment celle de la double appartenance comme si être juif et français était antinomique aux yeux de certains. C’est pour cette raison que j’ai choisi de revenir au pays de mes ancêtres et de retrouver mon identité originelle.

Il suffit de lire les saintes écritures de l’Islam

Alors que le Peuple d’Israël a comme ambition ce Retour tant attendu, l’Islam a comme ambition son extension territoriale et l’islamisation de populations conquises. En écrivant ceci, il n’y a aucun blasphème, il suffit de lire les saintes écritures de l’Islam pour le constater. Quand on est élevé dans la certitude qu’il n’y a qu’un seul dieu, le sien, il est difficile de cultiver la tolérance avec les autres hommes et femmes. Quand on enseigne que les Chrétiens et les Juifs sont dans l’erreur et qu’ils ne sont que des falsificateurs, on ne peut pas attendre de reconnaissance pour le pays d’accueil.

Musulmans et Juifs nous sommes des enfants adoptifs de la République, alors que les Juifs rêvent de revenir à leur mère patrie, les musulmans ambitionnent d’islamiser le monde ! L’heure du choix est arrivée, soit accepter la soumission, la dhimmitude soit le réveil, la défense de son identité, de ses valeurs et de son territoire.