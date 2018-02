Juifs au pays du Soleil Levant

Quelques 600 Juifs vivent actuellement au Japon, se partageant entre les centres historiques de Kobe et Tokyo. Comme en Occident, les premiers juifs sont venus au Japon dans le but de commercer.

En Occident, leur présence est très ancienne car ils suivaient les légions romaines. Il y eu quelques incursions sporadiques de concert avec les marchands hollandais et portugais mais une réelle présence juive n’est notée qu’en 1861 avec l’ouverture du pays du soleil levant aux marchands étrangers. Ils venaient d’Irak, de Syrie, du Yémen et d’Iran. La famille la plus connue étant la famille Sassoon aussi appelée les Rothschild de l’est.

Ils s’installèrent à Yokohama et à Nagasaki puis avec la guerre russo nippone, l’activité portuaire a diminué fortement et les juifs se sont transportés à Kobe où est née une communauté active sur le plan communautaire et religieux.