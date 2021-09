La Fédération internationale de judo a prononcé une sanction exemplaire et sans précédent contre des sportifs de cette discipline pour avoir voulu boycotter un adversaire israélien: le judoka algérien Fethi Nourine et son entraîneur Amar Benikhlef ont écopé de 10 ans d’interdiction de toutes manifestations et activités organisées ou autorisées par la Fédération Internationale de Judo.Lire la suite sur lphinfo.com