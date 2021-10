Judée-Samarie : la lutte contre les constructions illégales arabes monte d’un cran

En vertu d’une décision prise par le gouvernement précédent, le gouvernement va octroyer 20 millions de shekels à quatorze collectivités régionales et locales juives des zones C de Judée-Samarie. L’objectif est de leur donner davantage de moyens en resources humaines et en matériel de surveillance pour lutter contre les constructions illégales effectuées par l’Autorité Palestinienne, principalement avec de l’argent européen.Lire la suite sur lphinfo.com