Judée et Samarie: l’envoyé de l’UE fustige Israël

Envoyé de l’UE : « Pas une telle chose que les zones A et B, c’est toute la Palestine »

Le diplomate allemand s’est exprimé lors d’une tournée organisée par Peace Now, Yesh Din et Emek Shaveh.

Le diplomate allemand Sven Kühn von Burgsdorff, qui représente l’Union européenne en Judée, Samarie et Gaza, a déclaré mercredi lors d’une visite en Samarie : « Il n’y a pas de zones B et C, c’est toute la Palestine.

Les zones A, B et C sont trois zones administratives de Judée-Samarie établies en vertu des accords d’Oslo. La zone A est sous le contrôle civil et sécuritaire de l’Autorité palestinienne. La zone B est régie par le contrôle civil de l’AP mais par la sécurité conjointe israélo-palestinienne. La zone C, environ 60% de la zone, est entièrement sous contrôle civil et militaire israélien. Lire la suite sur jforum.fr