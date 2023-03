Journée internationale de la femme: quelques données sur les femmes en Israël

Le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme. A cette occasion, l’institut national des statistiques a publié quelques données sur les femmes en Israël.

Fin 2022, 4859600 femmes vivaient en Israël. 26.8% d’entre elles ont entre 0 et 14 ans, 59.5% entre 15 et 65 ans et 13.7% plus de 65 ans.

Fin 2020, 46.7% des femmes juives entre 25 et 29 ans étaient mariées contre 70.1% des femmes arabes du même âge. Entre 45 et 49 ans, elles sont 10.7% à être célibataires chez les juives contre 10.9% chez les arabes.