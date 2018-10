Jour J pour 185 patrons bretons à Tel Aviv. Entretien avec Bruno Cressard.

Jamais Israël n’a reçu une aussi importante délégation de chefs d’entreprise français. Du 13 au 17 octobre, 185 patrons bretons voyagent à Tel Aviv et Jérusalem pour faire du réseau, établir des contacts, examiner les opportunités d’affaires. Explications avec Bruno Cressard, avocat et vice-président de l’Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine, qui organise ce voyage.

Chaque année, l’Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine (UE 35, le Medef bretillien) organise un voyage pour permettre aux entrepreneurs de s’ouvrir à l’international. Après Londres sur le thème des conséquences du Brexit, en 2016, Bruxelles et les institutions européennes, en 2017, 185 patrons de PME et TPE, représentants de l’immobilier, de l’alimentaire, des banques, de l’innovation numérique et des services aux entreprises, décollent pour Israël, du 13 au 17 octobre.Lire la suite sur israelvalley.com