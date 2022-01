Jon Stewart accuse JK Rowling d’antisémitisme dans « Harry Potter » (Vidéo)

Jon Stewart a dénoncé JK Rowling pour des caricatures antisémites dans le Harry Potter livres et films, et s’est demandé pourquoi il n’y avait pas plus d’indignation contre les « gobelins ». Stewart, qui est juif, a déclaré que les personnages gobelins des banquiers qui dirigent la Gringotts Wizarding Bank dans la saga Harry Potter sont basés sur des caricatures antisémites de Juifs des protocoles des sages de Sion– un morceau de littérature notoirement antisémite……..Détails & Vidéo……..