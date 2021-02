Joe Biden l’a dit : « les Juifs américains ne peuvent compter que sur Israël »

Le nouveau président américain a fait jadis une déclaration incroyable en s’y reprenant à deux fois devant des Juifs américains. C’était en 2014, il n’était alors « que » vice-président: « Quelque soit votre degré d’implication aux États-Unis, votre seule garantie est Israël ».

Le Journaliste Jeffrey Goldberg révélait dans le numéro d’Avril 2015 de l’Atlantique une petite phrase prononcée par celui qui était alors, le second de Barack Obama. La scène se passe durant les fêtes de Rosh Hashana 2014, dans la maison de Joe Biden. Il est alors le vice-président des Etats-Unis. Ce dernier raconte aux dirigeants et fonctionnaires juifs de l’administration Obama, sa rencontre avec l’ancien Premier ministre Golda Meir lorsqu’il était jeune sénateur.

« Je n’oublierai jamais notre discussion dans son bureau avec son jeune assistant – un gars nommé (Yitzhak) Rabin – au sujet de la guerre des Six Jours. A la fin de la réunion, nous nous sommes levés et je suis sorti. Les portes étaient ouvertes, et la presse prenait des photos.

Juifs américains à 100%, mais…

Elle regardait droit devant elle et Golda a dit: Sénateur, ne soyez pas si pessimiste. Ne vous inquiétez pas! Nous, les Juifs, nous avons une arme secrète. » Biden a demandé à Meïr quelle est l’arme en question. « Je pensais qu’elle allait me dire quelque chose à propos du programme nucléaire ». « Mais au lieu de cela, elle continuait à regarder droit devant et elle m’a dit « Nous n’avons aucun autre endroit où aller! «

Biden lâche alors aux dirigeants juifs que la communauté juive américaine est certes américaine à 100%. Mais si, à Dieu ne plaise, elle courait un danger quelconque, alors, elle n’aurait seulement qu’Israël comme seul appui – et non pas l’Amérique.

Une seule garantie absolue et c’est l’Etat d’Israël

Le Vice-président fait une pause devant ses convives médusés pour créer un effet et il répète: « Effectivement, vous n’avez aucun autre endroit où aller. Il n’y a aucun endroit où aller, et vous devez comprendre que c’est dans vos gènes… C’est dans vos gènes ! Aussi hospitalier que peut être votre pays d’accueil, quelque soit les conséquences pour vous, à n’importe quel degré d’engagement et peu importe à quel point vous êtes impliqués dans l’administration des États-Unis. Il y a seulement une garantie, une seule garantie absolue et c’est l’Etat d’Israël ».

Ainsi, celui qui occupe aujourd’hui la plus haute fonction des Etats-Unis et qui s’affiche comme un grand ami d’Israël aux Etats-Unis, estime que les Juifs américains devraient se tourner vers un gouvernement « étranger » pour garantir leur droit fondamental à la sécurité. L’Agence juive n’en demandait pas tant.