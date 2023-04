Joe Biden: « Je m’engage pour la sécurité du peuple juif »

Le président Joe Biden a annoncé mercredi dernier qu’il publierait une stratégie « globale » pour lutter contre l’antisémitisme. Citant des incidents d’attaques anti-juives, le président américain estime que l’accent devrait être mis sur ne pas être uniquement d’extrême droite.

Un haut responsable a déclaré à l’Agence télégraphique juive que la stratégie, qui, selon Joe Biden, suivrait des consultations avec plus d’un millier de personnes, serait publiée avant Rosh Hashanah.

« Soyez assuré que je suis attaché à la sécurité du peuple juif », a déclaré Biden mercredi. Cet éditorial présidentiel a été publié sur le site Web de CNN à l’occasion de Pessah. « Je suis avec vous. L’Amérique est avec vous. Sous ma présidence, nous continuons de condamner l’antisémitisme à chaque tournant. Ne pas crier à la haine est une complicité.

Biden a de nouveau déclaré que sa décision de se présenter à la présidence avait été stimulée en partie par la marche néonazie meurtrière de 2017 à Charlottesville, en Virginie. Mais aussi par les condamnations équivoques du président Donald Trump. Joe Biden a en outre élargi sa compréhension de la menace comme venant d’autres secteurs. Par exemple les attaques physiques contre des Juifs visiblement religieux. Et de citer le malaise que certains étudiants juifs ressentent sur les campus. Selon eux, le plaidoyer pro-palestinien peut dépasser l’antisémitisme.

« Pas seulement l’extrême droite »

« Nous voyons ce mal dans toute la société », a-t-il déclaré. D’abord, « des attaques terroristes contre des synagogues. Des briques jetées à travers les vitrines des commerces juifs ainsi que des dépliants antisémites ont été laissés sur les pelouses des maisons juives. Puis, des croix gammées sur les voitures et les cimetières. Graffitis et actes antisémites dans les écoles primaires, collèges et lycées. Des étudiants juifs harcelés sur les campus universitaires. Enfin, des Juifs portant des vêtements religieux battus et abattus dans les rues.

Lors d’une table ronde convoquée à la fin de l’année dernière, un certain nombre de participants ont souligné que la menace ne venait pas seulement de l’extrême droite. L’envoyée de Biden pour lutter contre l’antisémitisme, Deborah Lipstadt, a placé ce message au cœur de sa diplomatie.

SOURCE: JTA