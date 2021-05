Joe Biden défend Israël au sein de son propre parti

Depuis le début des hostilités entre Israël et les groupes terroristes palestiniens dans la bande de Gaza, l’administration Biden a maintenu son ferme soutien à Israël alors qu’elle cherche à se défendre contre les assauts de roquettes en provenance de la bande de Gaza. Par Sean Savage. JNS, Etats-Unis.

Le président américain Joe Biden s’est entretenu mercredi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, où il a renouvelé son «soutien indéfectible» à la sécurité d’Israël. En outre, il «a exprimé son soutien indéfectible à la sécurité d’Israël et au droit légitime d’Israël de se défendre et de défendre son peuple, tout en protégeant les civils».

Biden a de nouveau soutenu cette position jeudi, affirmant qu’il considérait la réponse d’Israël aux tirs de roquettes de Gaza comme proportionnée. «Une des choses que j’ai vues jusqu’à présent, c’est qu’il n’y a pas eu de réaction excessive [de la part d’Israël]», a-t-il dit.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également maintenu cette position. Disant également à Netanyahou qu’Israël a le droit «absolu» de se défendre et, tout en exhortant au calme, il a également établi une distinction entre «une organisation terroriste, le Hamas, qui fait pleuvoir sans discernement des roquettes visant en fait des civils, et la réponse d’Israël, la défense lui-même. »

Le parti démocrate moins « israélisant » que Biden

Pourtant, le message de l’administration Biden semble être en décalage avec certaines des réactions émanant d’autres membres du Parti démocrate. Sans surprise, les législateurs progressistes ont été les plus virulents vis à vis d’Israël.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a tweeté que « les expulsions de Palestiniens et les attaques contre Al-Aqsa – déshumanisent les Palestiniens ». La représentante Ilhan Omar a également critiqué le soutien de Biden à Israël, affirmant que le président «se rangeait du côté d’une occupation oppressive».

Pendant ce temps, le représentant Mark Pocan, Rejoint par 25 autres démocrates, a écrit une lettre à Blinken pour faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à «l’expulsion forcée» des Palestiniens dans les quartiers de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est.

Pas seulement l’aile gauche des démocrates

La critique de la politique israélienne ne se limitait pas à l’extrême gauche du Parti démocrate. Le sénateur Chris Coons un proche allié de Biden, tout en dénonçant les roquettes du Hamas tirées sur Israël, a également déclaré qu’il «restait préoccupé par les expulsions à Jérusalem-Est, l’expansion des colonies et les démolitions de maisons, les actions unilatérales qui placent un solution étatique plus hors de portée. »

Le représentant Jerry Nadler (DN.Y.), un législateur juif qui est depuis longtemps pro-Israël, a également déclaré qu’il considérait l’attitude des autorités israéliennes comme un déclencheur de la récente vague de violence. «Je reste profondément préoccupé par la violence à Jérusalem, y compris la violence de la police israélienne, et j’exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue», a-t-il déclaré.

Ce changement, même parmi les législateurs démocrates pro-israéliens, est soutenu par un récent sondage qui montre le basculement des démocrates vers une position plus critique sur l’État juif.

«Notre objectif ici est la désescalade»

Pour sa part, l’administration Biden s’est défendue contre les accusations selon lesquelles elle serait trop partiale avec Israël.

Mardi dernier, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes que des responsables américains «ont parlé franchement avec des responsables israéliens de la manière dont les expulsions de familles palestiniennes qui vivent depuis des années, parfois des décennies, dans leurs maisons et les démolitions de ces maisons vont à l’encontre de nos intérêts communs pour parvenir à une solution au conflit. »

Mercredi, elle a de nouveau déclaré que les responsables américains continuaient à dialoguer avec les dirigeants israéliens et palestiniens, ainsi qu’avec d’autres gouvernements régionaux.

« Donc, notre engagement est, une grande partie de cela se passe en privé par les voies diplomatiques », a-t-elle dit, « et notre objectif ici est la désescalade alors que nous cherchons à protéger les gens de la région. »

Il n’en demeure pas moins que Joe Biden et son administration ont agréablement surpris les israéliens. A Jérusalem, on affirme avoir trouvé une oreille attentive auprès de l’équipe présidentielle et du président Biden lui même… à condition que la situation ne s’éternise pas trop longtemps.