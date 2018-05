Jobs. En Israël Intel recrute 250 employés à Kiryat Gat.

Le géant américain du semiconducteur Intel Corp. a confirmé mardi ses plans d’investir 5 milliards de dollars (18 miliards de shekels) pour agrandir son usine de production à Kiryat Gat, d’ici 2020.

Dans le cadre d’un d’investissement massif – qui doit être approvué par les bureaux gouvernementaux compétents en Israël dans les prochaines semaines – Intel va acheter pour une valeur de plus de 3 milliards de shekels de produits à des fournisseurs locaux et ajouter environ 250 employés à son personnel dans des zones périphériques du pays dans les années à venir, a déclaré le ministère des Finances. (Source : Times of Israel) Lire la suite sur israelvalley.com