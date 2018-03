Job et Education. Les femmes arabes d’Israël progressent vraiment.

EDUCATION. Une nouvelle étude montre que les femmes arabes israéliennes parviennent progressivement à combler les écarts en matière d’éducation et d’emploi avec les femmes juives israéliennes, mais les chercheurs affirment qu’il reste encore du travail à faire. L’étude, réalisée par le chercheur du Taub Center Hadas Fuchs, avec l’aide de Tamar Friedman-Wilson, montre que le pourcentage de femmes arabes israéliennes réussissant l’examen du bagrut (équivalent du baccalauréat) dépasse celui des hommes arabes israéliens et approche celui des femmes juives non ultra-orthodoxes. (Times of Israel)

RICHESSE. Dans certains des plus riches pays arabes, comme les Émirats arabes unis, le nombre de femmes chefs d’entreprises s’accroit rapidement et s’ajoute au développement économique du pays. Beaucoup de ces femmes travaillent avec des entreprises familiales et sont encouragées à travailler et étudier à l’extérieur de leur maison. Les femmes arabes sont estimées posséder 40 milliards de dollars en fortune personnelle cumulée, avec les familles qataries parmi les plus riches du monde. Lire la suite sur israelvalley.com